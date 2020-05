Paweł Kowal: Cenzura a sprawa polska

Tę granicę przekracza się powoli. Prawie nigdy nie jest tak, że jeszcze wczoraj żyliśmy w demokratycznym państwie, a jutro będziemy już w autorytarnym. W dzisiejszym świecie nie jest też prawie nigdy tak, że władza jest w stanie zamknąć wszystkie niezależne media. Przykłady Rosji i Węgier pokazują, że to zawsze jest proces powolny. Być może tylko z zewnątrz widać, jak demokratyczne dotąd państwo przekracza granicę tego, czego władzy wobec mediów nie wolno. Najpierw zajmuje się przestrzeń w mediach publicznych, które niepostrzeżenie stają się rządowe. Potem wpływa się na media komercyjne – zawsze są sposoby, by je przycisnąć. Potem za pieniądze państwowych firm lub zaprzyjaźnionych oligarchów tworzy się „swoje media". Na koniec zostawia się w spokoju jako wentyl bezpieczeństwa tylko mniejsze opozycyjne gazety i możliwość wyżywania się w internecie dla niepokornych. Ale nawet wobec „rozkrzyczanych" internautów czasami stosuje się metodę zastraszenia. Proces ten przeszła Rosja, przechodzą Węgry; okazuje się, że i w Polsce wypadki przyspieszają.

W sytuacji w radiowej Trójce są trzy niepokojące elementy: pierwszy to fakt, że o sprawie pisze się w znaczących mediach na świecie. Z wolnością mediów i cenzurą jest jak z kwestią wolnych wyborów. To są sprawy, które będą traktowane ze śmiertelną powagą także przez tych polityków na świecie, którzy nie ekscytowali się sporami wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Próba przeprowadzenia dzikiego głosowania nad powtórką kadencji prezydenta Dudy zamiast normalnych wyborów będzie postrzegana w kontekście sytuacji wokół Trójki jako sygnał, że w Polsce pod płaszczykiem walki z wirusem domykany jest system rządów silnej ręki. Drugi tragiczny dla Polski element polega na tym, że nawet wśród rozsądnych liderów opinii i części obozu władzy pojawiała się tendencja, by umniejszać znaczenie cenzury w Trójce.