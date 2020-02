Witold Waszczykowski: Zbrodnia i kara czy reset z Rosją

Została zatem otwarcie odrzucona przez Kijów i nie zdobyła sympatii w kręgach międzynarodowych. Jakby w odpowiedzi na te dwa niepowodzenia dyplomacji rosyjskiej 18 lutego doszło do poważnych incydentów w Donbasie. Lotnictwo rosyjskie naruszyło ukraińską przestrzeń powietrzną. Na lądzie doszło zaś do ataku rebeliantów na pozycje ukraińskie z udziałem ciężkiego sprzętu. Po stronie ukraińskiej byli ranni i ofiara śmiertelna. Był to ewidentny odwet za rosyjskie niepowodzenia dyplomatyczne i przypomnienie, kto jest głównym rozgrywającym w rosyjsko-ukraińskim konflikcie. Nie można wykluczyć, że była to też „podgatowka" – rozpoznanie bojem przedpola wojskowego i ew. reakcji dyplomatycznych Europy na ew. eskalację konfliktu przez Moskwę. Od wielu miesięcy Rosja wyczuwa nastroje w Europie Zachodniej. Dostrzega zmęczenie problemem i apele polityków europejskich o zniesienie sankcji i powrotu do lukratywnych relacji gospodarczych. Poza „eksperckimi" planami pokoju pojawiają się propozycje polityczne z najwyższej półki zaprzestania rzekomej izolacji Rosji, stworzenia nowych forum dialogu i powrotu do sytuacji „business as usual". Na wspomnianej konferencji bezpieczeństwa w Monachium z mocnym apelem w tej sprawie wystąpił nie kto inny jak prezydent Macron. Ale podobne apele słychać i w Berlinie, i w Rzymie. Czasem nawet w Budapeszcie. Rosja nie jest izolowana i nie ma deficytu kanałów dialogu z Moskwą!!! Po upadku Związku Sowieckiego nowa Rosja straciła wiele atrybutów mocarstwowych, ale pozostała potęgą na skalę globalną. Jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, G8, G20. Jest traktowana jako obowiązkowy uczestnik instrumentów rozwiązywania regionalnych konfliktów i kryzysów: bliskowschodniego procesu pokojowego, kryzysu afgańskiego, irańskiego problemu nuklearnego, koreańskiego problemu nuklearnego. Z Moskwą rozmawia się o terroryzmie, Syrii, Libii, a nawet Wenezueli. Zarówno NATO, jak i Unia Europejska oferują Rosji uprzywilejowane relacje polityczne i gospodarcze. Berlin i Paryż, dwie stolice, które najgłośniej domagają się odejścia od sankcji i rzekomej izolacji Rosji, utrzymują z Moskwą wręcz intymne relacje polityczne, ekonomiczne i wojskowe. Wspomnę o niezliczonych wizytach wzajemnych, specjalnych relacjach energetycznych (Nord Stream) czy współpracy wojskowej, o mistralach francuskich i budowie centrum wojskowego pod Moskwą przez Niemcy. Niemcom i Francuzom cierpiącym na deficyt kontaktów z Rosją należy przypomnieć, że stworzyli przed niewielu laty format normandzki i miński proces pokojowy, ekskluzywne formaty bez USA i bez najbliższych sąsiadów Ukrainy, w celu rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Mało im?