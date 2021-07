Ociepa: Będą kolejne "exity". Polska nie będzie pierwsza

Wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa w rozmowie z Polsat News został zapytany, czy Polska może stracić pieniądze z Funduszu Odbudowy w związku ze sporem z Unią Europejską. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiedział, że nie może tego zagwarantować.



- Racja jest po naszej stronie, ale tendencje do ideologizacji Unii Europejskiej są bardzo niebezpieczne i kiedyś to musi pęknąć. Są politycy w Brukseli, którzy dążą do tego, by UE była czymś innym, czym jest teraz. Dziś zdarza się, że niektóre organy UE uzurpują sobie pewne kompetencje, których nie mają - skomentował.



- Tendencje, które obserwujemy do ideologizacji Unii Europejskiej są bardzo niebezpieczne. Kiedyś to musi pęknąć, to znaczy kiedyś Unia Europejska przejedzie się po raz drugi, bo po raz pierwszy przejechała się na brexicie - mówił Ociepa.

Jako przykład podał spór wokół Izby Dyscyplinarnej. - W wielu krajach europejskich narasta sprzeciw wobec tego typu postawy, że urzędnik UE wchodzi w nie swoje kompetencje - powiedział.



- W tym kształcie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi exitami. Polska na pewno nie będzie kolejna, natomiast w wielu państwach narasta sprzeciw wobec tego - dodał.