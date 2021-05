Wiceszef MSZ o tzw. wyborach korespondencyjnych: Władze miały obowiązek przygotować Pocztę

- Niestety sytuacja jest bardzo niepokojąca. Mamy do czynienia z zaostrzeniem konfliktu, który się tli od lat. Mamy wrażenie, że wielu osobom po obu stronach zależy na eskalacji w celu konsolidacji własnych zwolenników. To sytuacja absolutnie naganna, bo po obu stronach giną ludzie - mówił wiceszef polskiej dyplomacji.

- W momencie kiedy te decyzje, aby Poczta Polska przygotowała narzędzia do głosowania korespondencyjnego, zapadały to obowiązujące prawo zakładało, że kilka milionów Polaków będzie miało uprawnienie do głosowania korespondencyjnego - podkreślił wiceszef MSZ.

- Każde państwo ma prawo do obrony swojego terytorium przed atakami terrorystycznymi. Z drugiej strony ludzie, którzy żyją na terenach okupowanych mają prawo do życia z poszanowaniem praw człowieka - zaznaczył Jabłoński.

- Jeśli sytuacja będzie eskalowała to być może społeczność międzynarodowa będzie musiała zareagować - przyznał wiceszef MSZ.

O jaką reakcję chodzi? - Jeżeli dochodziłoby do działań, które byłyby naruszeniem praw człowieka, to niezbędne będzie zwrócenie się do obu stron z żądaniem, by usiadły do rozmów - wyjaśnił Jabłoński.

- Mamy nadzieję, że obie strony rozwiążą konflikt w drodze dialogu - dodał.

- My przede wszystkim przypominamy, że trzeba przestrzegać prawa międzynarodowego - podkreślił.