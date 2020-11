Czarnek: Gender prowadzi do zniewolenia

W "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce Czarnek przekonywał, że podczas powtórnie wprowadzonej zdalnej postaci edukacji nauczanie jest na wyższym poziomie niż było to wiosną.

Minister uważa, że jest to spowodowane podpięciem większej liczby szkół do internetu. Zapewnił też, że do końca tego roku kalendarzowego wszystkie szkoły w Polsce będą podłączone do sieci internetowej i poinformował, że w najbliższych dniach do szkół trafi 27 tys. tabletów.