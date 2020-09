Czarnek: Będę się modlił za swoich krytyków. Biedni ludzie

Czarnek zapewnił, że nie ma "absolutnie żadnych uprzedzeń w stosunku do ludzi jakiejkolwiek orientacji". - To oni bardziej mają uprzedzenia do mnie - ocenił.

Czarnek pytany był o swoje kontrowersyjne wypowiedzi, jedną sprzed 2 lat, gdy mówił, że Marsze Równości służą promocji dewiacji i wynaturzeń, oraz o słowa z ostatniej kampanii prezydenckiej, gdy powiedział, że trzeba "skończyć słuchać idiotyzmów o jakichś prawach człowieka".

Przyszły minister edukacji stwierdził, że się z tych słów nie wycofuje.

- Byłby to skandal, gdyby człowiek aspirujący do teki ministra edukacji to zrobił - powiedział.

Prowadzący poprosił Czarnka o komentarz do słów Czarzastego i Sikorskiego. Pierwszy z polityków nazwał polityka PiS "homofobicznym świrem", a drugi - "chamem i nieukiem".

- Biedni ludzie, będę się za nich modlił i prosił, aby Pan Bóg obdarzył ich mądrością - powiedział przyszły szef resortu edukacji i szkolnictwa wyższego.