Sasin: Działania "absolutnie w porozumieniu" z prezesem PiS

Jacek Sasin pytany był m.in. o to, gdzie jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas epidemii nieobecny w życiu publicznym.

Polityk stwierdził, że Kaczyński, jako przywódca obozu politycznego, "w sposób naturalny uczestniczy" w procesie decyzyjnym.

- To oczywiste, że te działania, które podejmuje rząd w porozumieniu z większością parlamentarną, odbywają się absolutnie w porozumieniu z prezesem Kaczyńskim - mówił.

Sasin zapewniał, że prezes PiS codziennie pracuje w swoim biurze. - Sam miałem okazję 2-3 dni temu porozmawiać z prezesem długo o problemach, które dotyczą mojego resortu - mówił gość Radia Plus.

Dodał, że w żadnym przypadku nie ma mowy, by Kaczyński był nieobecny,

Sasin jest kolejnym politykiem PiS, który podkreśla, że nie ma żadnego powodu, by przesuwać zbliżające się wybory prezydenckie. Uważa, że władza ma narzędzia, by walczyć z epidemią i nie jest potrzebne wprowadzanie w tym celu stanu wyjątkowego, do którego zdaniem rządzących nie ma żadnych podstaw.

- Im większe aktywność pana prezydenta i im większe poparcie dla pana prezydenta w jego działaniach, tym bardziej opozycja domaga się odwołania wyborów - uważa Sasin.