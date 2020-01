Mateusz Morawiecki dla "Die Welt": Komunistyczni sędziowie kształtowali następców

Szef polskiego rządu został zapytany przez dziennikarzy "Die Welt" o konflikt między Warszawą a Komisją Europejską w sprawie tzw. reformy sądownictwa. Zdaniem Brukseli władze w Polsce tworzą zagrożenie dla praworządności.

- Dyskusja z Brukselą na ten temat towarzyszy nam już tak długo, że wydaje się ona być codziennością. My chcemy tylko zreformować nasz system sądowniczy. Tym samy chcemy nadrobić to, co już zrobiono gdzie indziej. U Państwa w Niemczech po zjednoczeniu około trzydziestu procent sędziów pracujących w NRD nie mogło dłużej wykonywać swojej pracy, ponieważ byli zbyt blisko związani z totalitarnym reżimem. To było słuszne. W Polsce to się nigdy nie wydarzyło. Teraz podejmujemy niezbędne decyzje personalne - odpowiedział - odpowiedział Mateusz Morawiecki.