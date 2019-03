Czaputowicz optymistą. Pięć tez z expose szefa MSZ

Coraz większy szacunek dla Polski i optymizm, jeśli chodzi o rezultaty i kierunek polskiej polityki zagranicznej. W tym tonie szef MSZ Jacek Czaputowicz wygłosił dziś swoje drugie w karierze, doroczne wystąpienie "programowe" - tradycyjnie nazywane "expose". W Sejmie cieszyło się ono jednak umiarkowanym zainteresowaniem.

- Polska jest krajem aktywnym i słuchanym - powiedział na wstępie swojego wystąpienia szef polskiej dyplomacji. Oto pięć najważniejszych fragmentów jego wystąpienia.

1. Polska a UE. Czaputowicz zapowiedział, że 1 maja tego roku - w 15. rocznicę przystąpienia Polski i innych krajów do UE - odbędzie się w Warszawie spotkanie przywódców państw, które w 2004 przystąpiły do Wspólnoty. - Polska będzie działać na rzecz odbudowania zaufania obywateli do instytucji UE - zapowiedział. Podkreślał przy tym, że Polska działa na rzecz konkurencyjności unijnej gospodarki i wspomniał o inicjatywie dotyczącej wzmocnienia jednolitego unijnego rynku. O tym pisała niedawno "Rzeczpospolita". Jednocześnie mocno sprzeciwił się wiązaniu unijnego budżetu z praworządnością.

2. Polska a NATO. Szef MSZ zapowiedział, że Polska chce współpracy obronnej w ramach UE, ale priorytetem pozostaje NATO. - Uważamy, że Europejski Fundusz Obronny jest szansą dla polskiego przemysłu zbrojeniowego na pobudzenie innowacyjności i utrwalenie obecności rodzimego sektora obronnego w łańcuchach europejskiej współpracy badawczo-rozwojowej. Jednakże budowa tzw. autonomii strategicznej Unii Europejskiej nie może odbywać się kosztem NATO i osłabiania więzi transatlantyckich - mówił w Sejmie.



3. Polska a USA. Stany Zjednoczone są dla Polski "kluczowym sojusznikiem w NATO" - mówił Czaputowicz. Szef MSZ mówił o rozbudowie obecności sił USA w Polsce, ale bez konkretów. - Nasze priorytety w relacjach z USA obejmują rozszerzenie obecności sił amerykańskich w Polsce w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, wspólne projekty w sferze bezpieczeństwa i obronności, takie jak instalacja amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Redzikowie i współpraca sił lotniczych obu państw - wyliczał. Hasło "Fort Trump" jednak nie padło. Prezydent i premier mają też odwiedzić w tym roku USA, a Donald Trump został zaproszony na rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

4. Polska a Niemcy. Czaputowicz podkreślił, że ostatni rok to ożywiony dialog z Niemcami. Padła też deklaracja dotycząca reparacji wojennych. - Dostrzegamy także potrzebę dyskusji na tematy historyczne, czemu będzie sprzyjać osiemdziesiąta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Ważnym tematem do dyskusji między naszymi państwami pozostaje również kwestia reparacji z tytułu II wojny światowej - stwierdził.



5. Polska a Izrael. Dla ministra Czaputowicza deklaracja z czerwca 2018 roku zamyka sprawę nowelizacji ustawy o IPN. W jego wystąpieniu nie zabrakło jednak odniesień do bieżącej sytuacji i dalszych relacji. - Odnosząc się do przyszłości relacji polsko-izraelskich chciałbym jednoznacznie podkreślić, że jesteśmy gotowi do kontynuowania współpracy z Izraelem, w tym do dyskusji na trudne tematy związane z naszą wspólną historią. Nie godzimy się jednak na wypowiedzi, które powielają fałszywe stereotypy, posługują się uproszczoną wizją tragicznych losów obu narodów - powiedział.