Hołownia: Potrzebujemy przywództwa, nie chłopaków w krótkich spodenkach

Lider ruchu Polska 2050 przekonywał, że rząd nie podejmuje decyzji ws. nauki hybrydowej lub zdalnej w szkołach podstawowych, które - jak dodał - są "rozsadnikami koronawirusa", ponieważ "nie ma pieniędzy na zasiłki" dla rodziców, którzy musieliby zostać w domu, by opiekować się dziećmi.

Lider ruchu Polska 2050 mówił też, że "dzisiaj i prezydent, i premier powinni być w telewizji codziennie i spokojnie nam tłumaczyć, jak najbliższe miesiące będą wyglądały i wzywać nas do solidarności".

- My tego potrzebujemy, nie chłopaków w krótkich spodenkach, którzy puszą się, że wszystko kontrolują, bo nie kontrolują - dodał Hołownia.

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie Hołownia zarzucił, że ten jest nieobecny w czasie kryzysu. - Prezydent zniknął, nie ma go, nie wiemy co się z nim dzieje - zauważył.

Jednocześnie Hołownia wyraził gotowość do współpracy z rządem. - Nie życzymy rządowi, by się wywalił na walce z epidemią, bo to będzie kosztowało życie i zdrowie Polaków. Chcemy współpracować - mówił.

Hołownia przekonywał też, że "skoro rząd nie potrafi nas ochronić, my się musimy chronić". Dlatego - jak mówił - wolontariusze jego ruchu prowadzili w czwartek akcję rozdania "2050 maseczek".

- Będziemy je rozdawali w całej Polsce - zapowiedział. - Będziemy je dawać osobom, które zapomniały maseczek z domu. Apelujemy: weź dwie maseczki ze sobą gdy wychodzisz - jedną dla siebie, drugą dla kogoś kogo spotkasz - mówił były kandydat na prezydenta.