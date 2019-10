Tajne operacje GRU w Europie

Szkolą się pod Moskwą. Pojawiają się znikąd, by zabijać, sabotować i destabilizować.

Amerykański dziennik „New York Times", powołując się na zachodnie służby bezpieczeństwa, podaje, że co najmniej od dziesięciu lat na terenie Europy działa tajna jednostka do zadań specjalnych. Ma numer 29 155 i należy do rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Siedziba jednostki mieści się na terenie 161. obozu szkoleniowego leżącego na wschodzie Moskwy. Wśród funkcjonariuszy jednostki są weterani, którzy uczestniczyli w konfliktach zbrojnych w Afganistanie, Czeczenii i na Ukrainie. Na ich czele stoi generał Andriej Awerianow, odznaczony medalem Bohatera Rosji weteran wojny w Czeczenii. Poniżej dalsza część artykułu

Przeprowadzane przez tę jednostkę operacje są na tyle tajne, że funkcjonariusze innych jednostek GRU nie wiedzą o istnieniu jednostki 29 155.

O niektórych z tych operacji usłyszał cały świat. „NYT" twierdzi, że funkcjonariusze tej jednostki byli zaangażowani w kampanię dotyczącą „destabilizacji Mołdawii". Prawie co roku w Kiszyniowie zmienia się premier i upada rząd. Państwo od lat jest rozdzierane pomiędzy prorosyjskimi siłami, oligarchami i prorumuńskimi ugrupowaniami.

Innym dziełem tej jednostki, jak twierdzi amerykański dziennik, miał być udaremniony zamach stanu w Czarnogórze w 2016 roku. Wtedy organy ścigania w Podgoricy informowały, że w przewrót zaangażowano nawet 500 dywersantów, wśród których było wielu obywateli Serbii i Rosji. Mieli się podzielić na mniejsze grupy, zająć budynek parlamentu i wywołać masowe zamieszki. Jedna z tych grup miała zabić premiera kraju Milo Djukanovicia. Wszystko po to, by nie dopuścić do wstąpienia kraju do NATO. Czarnogóra jest członkiem sojuszu od czerwca 2017 roku. Moskwa wciąż wszystkiemu zaprzecza.

– Nie jesteśmy zainteresowani destabilizacją sytuacji w Europie. Chcemy sprzedawać gaz do UE – mówi „Rzeczpospolitej" płk. Igor Korotczenko, redaktor naczelny czasopisma „Nacjonalna Obrona" związanego z rosyjskim resortem obrony. – Zachodnie media ciągle wylewają brudy na Rosję, to fantazje. Kto wysyła jakieś jednostki dywersyjne do państw Europy w XXI wieku? Prędzej utworzylibyśmy prorosyjską grupę w polskim parlamencie czy w Parlamencie Europejskim. Teraz są inne metody – twierdzi.

Nowoczesnych metod rosyjskich służb na własnej skórze doświadczył już w 2015 roku bułgarski handlarz bronią Jemielian Gebrew, który dostarczał broń Ukrainie. Po otruciu nieznaną substancją był ponad miesiąc w śpiączce. Gdy poczuł się lepiej, został otruty po raz drugi. Biznesmenowi cudem udało się przeżyć, o wszystko oskarża rosyjskie służby. Jest przekonany, że Rosjanie chcieli go zabić, żeby przejąć jego fabrykę broni i przerwać dostawy na Ukrainę. Zdaniem informatorów „NYT" zamordować go usiłowali właśnie żołnierze jednostki specjalnej 29 155 za pomocą substancji nowiczok.