Rosja: Zablokowano stronę internetową Nawalnego

W ubiegłym miesiącu rosyjski sąd zatwierdził wniosek prokuratora o uznanie organizacji związanych z Nawalnym za ekstremistyczne, co w rezultacie zdelegalizowało je i uniemożliwiło jego sojusznikom udział we wrześniowych wyborach do niższej izby Dumy Państwowej.

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oceniły orzeczenie sądu jako bezpodstawny cios w rosyjską opozycję.

Rosyjski regulator internetu Roskomnadzor ogłosił w poniedziałek, że rozpoczął blokowanie m.in. strony navalny.com, na wniosek prokuratora generalnego.

Stwierdzono, że strony te pomagają ruchom objętym sądowym zakazem rozpowszechniania propagandy i kontynuowania nielegalnej działalności.