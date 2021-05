Rosja ostrzega Disneya przed rozpowszechnianiem filmu "Out"

Federalna Służba ds. nadzoru w sferze łączności, technologii informatycznych i środków masowego przekazu wystosowała do Disneya list, w którym - jak przekazały służby prasowe Roskomnadzoru - wyjaśniono normy rosyjskiego ustawodawstwa.

Jak podaje Interfax, pismo Roskomnadzoru ma związek z krótkometrażowym filmem animowanym "Out" w reżyserii Stevena Huntera. Dystrybuowany przez spółkę należącą do The Walt Disney Company obraz opowiada historię Grega, który z pomocą zaczarowanego psa ujawnia swym rodzicom, że jest gejem i przedstawia im swego partnera Manuela.

W ubiegłym roku "Out" trafił w Stanach Zjednoczonych na platformę cyfrową Disney+.

Związki jednopłciowe nie są w Rosji zakazane, jednak ustawa z 2013 r. zabrania propagowania wśród dzieci "nietradycyjnych stosunków seksualnych". Przepisy potępiły organizacje praw człowieka.