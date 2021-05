Spotkanie Putin-Łukaszenko. Jednym z tematów incydent w Mińsku

Kraje Zachodu zarzuciły Białorusi państwowy terroryzm w związku z sytuacją, w której samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został pod eskortą białoruskiego myśliwca zmuszony do lądowania w Mińsku. Oficjalnym powodem konieczności zmiany kursu maszyny były doniesienia o ładunku wybuchowym na pokładzie - po wylądowaniu ustalono, że alarm był fałszywy. Na lotnisku w stolicy Białorusi zatrzymany został podróżujący samolotem opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz oraz towarzysząca mu Sofia Sapega.

Podczas spotkania w Soczi prezydenci Rosji i Białorusi zgodzili się, że reakcja Zachodu na incydent to "przypływ emocji".

- Kiedyś zmusili samolot boliwijskiego prezydenta do lądowania. Prezydent musiał opuścić samolot i nic, cisza - powiedział Władimir Putin, odnosząc się do incydentu z 2013 r., kiedy samolot z Evo Moralesem na pokładzie został zmuszony do lądowania w Austrii. Powodem było podejrzenie, że w maszynie przebywa Edward Snowden, poszukiwany przez Stany Zjednoczone demaskator i były pracownik CIA.