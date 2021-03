Ławrow: Rosja oczekuje od dziennikarzy obiektywizmu

Szef rosyjskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że Rosja "jest zawsze gotowa do dyskusji", ale coraz częściej zauważa w informacjach o prowadzonej przez siebie polityce stosowanie zimnowojennych klisz.

Za szczególnie godne ubolewania uznał Ławrow próby wykorzystania kwestii szczepień przeciwko koronawirusowi do "geopolitycznych insynuacji".

- Pandemia koronawirusa pokazała, że ??koniecznością naszych czasów jest zaprzestanie wykorzystywania jakiejkolwiek okazji do podsycania konfrontacji i wrogości - mówił Ławrow. - Widzimy, że nawet w sytuacji pandemii, w której kluczowe jest zapewnienie każdemu prawa do życia, kwestie szczepionek są wykorzystywane do geopolitycznych insynuacji.

Ławrow zastrzegł, że "przytłaczająca większość" akredytowanych w Rosji dziennikarzy stara się analizować, zgłębić i zrozumieć wydarzenia. - Czyniąc to, zawsze możecie liczyć na nas jako swoich szczerych partnerów - zapewnił minister Ławrow.