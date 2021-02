Rosja: Nawalny trafi do łagru, jego zwolennicy trafiają do aresztów

W Moskwie policjanci rozbijali demonstrację zwolenników Nawalnego używając pałek.

44-letni Nawalny na mocy wtorkowej decyzji sądu trafi do łagru na ok. 2,5 roku (na poczet 3,5-letniego wyroku zaliczono mu czas, który spędził w areszcie przed jego zapadnięciem), w związku z naruszeniem zasad warunkowego zawieszenia kary. Nawalny miał je naruszyć przebywając w Niemczech na leczeniu, w czasie którego przez długi czas znajdował się w śpiączce.

Opozycjonista trafił do Niemiec po tym jak zasłabł na pokładzie samolotu lecącego z Syberii do Moskwy. Lekarze leczący go w Omsku nie wykryli w jego organizmie śladów trucizny, ale badania wykonane potem w zachodnich laboratoriach wykazały, że Nawalnego otruto bojowym środkiem chemicznym.

W styczniu, po powrocie do zdrowia, Nawalny wrócił do Moskwy i został aresztowany na lotnisku.