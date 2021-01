Odnalazł się "właściciel" pałacu Putina

Arkadij Rotenberg, członek najbogatszej rodziny w Rosji, opublikował wywiad na stronie rosyjskiego serwisu Mash na Telegramie (w Rosji Telegram jest popularnym kanałem informacyjnym), w którym twierdzi, że to on kupił dla siebie posiadłość opisaną przez Nawalnego. — Nie da się tego dłużej ukrywać, to należy do mnie — twierdzi Rotenberg, którego rodzina ma majątek wart ponad 5 mld dol.

Rotenberg powiedział, że chciał w tym obiekcie stworzyć hotel i rozwinąć biznes turystyczny.

Aleksiej Nawalny twierdzi, że posiadłość Putinowi ufundowało państwo, a część środków pochodzi z łapówek, jakie otrzymuje prezydent Rosji. Sam Putin kilka dni temu powiedział, że posiadłość nie jest jego i że nie ma pojęcia, do kogo należy.