Jak rosyjscy hakerzy zaatakowali parlament Norwegii

– To jest bardzo poważny incydent, który zagroził naszej najważniejszej instytucji demokratycznej. Według informacji posiadanych przez rząd, według naszej oceny, to Rosja jest za niego odpowiedzialna – stwierdziła norweska minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Soreide.

Same Niemcy były celem rosyjskich hakerów jeszcze w 2015 roku. Włamano się wtedy do elektronicznej poczty Bundestagu i skradziono ponad 16 GB danych. Dopiero w maju obecnego roku niemiecka prokuratura federalna rozesłała jednak list gończy za oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Dmitrijem Badinem, odpowiedzialnym za ten atak (prawdopodobnie należy do hakerskiej grupy Fancy Bear).

Tydzień temu Unia Europejska po raz pierwszy wprowadziła zaś tzw. unijne cybersankcje (możliwość ich użycia uchwalono jeszcze w maju 2019 roku). Objęły one dwie osoby uczestniczące we włamaniu.

Równolegle do pogarszania się stosunków niemiecko-rosyjskich Moskwie udało się zepsuć również relacje z Oslo. Jeszcze tydzień przed atakiem na Storting władze norweskie uznały jednego z dyplomatów z Moskwy za persona non grata. Jak się później okazało, był to zastępca szefa rosyjskiego biura handlowego. Kilka dni wcześniej policja aresztowała Norwega pod zarzutem szpiegostwa. Pracował on w jednym z największych na świecie towarzystw rzeczoznawczych zajmujących się klasyfikacją okrętów, ale też morskich platform wydobywczych, urządzeń energetycznych i podwodnych rurociągów. Oficjalnie nie poinformowano, czy obie sprawy mają ze sobą coś wspólnego.