Kreml: Nawalny współpracuje z CIA

- Twierdzę, że za tą zbrodnią stał Putin i nie mam żadnej innej wersji wydarzeń - powiedział Nawalny w wywiadzie dla "Der Spiegel". Pełny zapis rozmowy nie został jeszcze opublikowany, ale niemiecki tygodnik ujawnił w internecie fragmenty.

W odpowiedzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Nawalny współpracuje z CIA. To pierwszy przypadek bezpośredniego oskarżenia przez rosyjskie władze najwyższej rangi krytyka Putina o współpracę z zagraniczną agencją wywiadowczą.

- To nie pacjent pracuje z zachodnim wywiadem, to zachodni wywiad pracuje z nim. To byłoby bardziej trafne. Są informacje w tej sprawie. Mogę nawet powiedzieć zdecydowanie - pracują z nim obecnie specjaliści z Centralnej Agencji Wywiadu Stanów Zjednoczonych - powiedział Pieskow.

W odpowiedzi Nawalny zapowiedział, że pozwie rzecznika Kremla. - Domagam się publikacji dowodów na moją współpracę z CIA - powiedział.