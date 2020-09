Nawalny apeluje do Rosji: Oddajcie mi ubrania AFP

Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista zaapelował do Rosji, aby ta przekazała mu ubrania, które miał na sobie, kiedy stracił przytomność w czasie lotu z Syberii do Moskwy i trafił do szpitala w Omsku - informuje Reuters.