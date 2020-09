"New York Times": Nawalny chce wrócić do Rosji AFP

Aleksiej Nawalny, wracający do zdrowia w szpitalu w Niemczech po tym jak jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, prawdopodobnie w wyniku otrucia środkiem chemicznym z grupy nowiczoków (potwierdziły to wyniki badań w Niemczech oraz wyniki badań w laboratoriach we Francji i Szwecji) zadeklarował, że zamierza wrócić do Rosji - podaje "New York Times" powołując się na źródło w niemieckich służbach bezpieczeństwa.