Blisko zderzenia na Morzu Arabskim. Pentagon oskarża Rosję

Rosyjski okręt zignorował ostrzeżenia o możliwej kolizji z USS Farragut. Obie jednostki płynęły obok siebie zanim Rosjanie postanowili zmienić kurs. Nagranie z tego zdarzenia opublikowała 5. Flota Marynarki Wojennej USA.

Pentagon w swoim oświadczeniu przekazał, że opóźnione działania rosyjskiej jednostki zwiększały ryzyko kolizji.

"Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych nadal zachowuje czujność i jest przeszkolona do działania w sposób profesjonalny" - poinformowano.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3