Palenie na balkonie zakazane w Rosji

Rosyjski rząd zatwierdził zmianę przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie ze zmianami, na balkonach mieszkań oraz w pokojach w hotelach i domach studenckich zabronione będzie używanie otwartego ognia. Uniemożliwi to Rosjanom m.in. zapalanie zapałek i świec oraz grillowanie w tych miejscach.

Początkowo nie było wiadomo, czy zakaz obejmie jedynie podpalanie papierosów, czy także ich palenie. Wątpliwości formułowane w rosyjskich mediach i mediach społecznościowych rozwiało Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jego przedstawiciele wyjaśnili, że palenie papierosów również zostaje zakazane.

Za złamanie zakazu będzie grozić grzywna w wysokości do 3 tys. rubli (ok. 187 zł). Kto pozostawiając niezgaszonego papierosa doprowadzi do pożaru, będzie odpowiadał karnie.