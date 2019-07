Moskwa: Były urzędnik z Kaliningradu aresztowany za szpiegostwo. Dla Polski?

Według strony internetowej biura pełnomocnika Aleksandr Worobjew urodził się 30 kwietnia 1980 r. W 2004 r. Ukończył Moskiewski Instytut Psychologii i Socjologii na kierunku prawo. W latach 2010-2017 zajmował wysokie stanowiska w rządzie Obwodu Kaliningradzkiego. Dwa lata temu został mianowany inspektorem federalnym w Republice Karelii, a od stycznia 2018 r. pracował jako szef sztabu w biurze bliskiego współpracownika rosyjskiego prezydenta Nikołaja Cukanowa, który wcześniej pełnił funkcję gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego. W lipcuu tego samego roku Cukanow został przedstawicielem prezydenta w Uralskim Okręgu Federalnym, a Worobjew pojechał z nim jako jego asystent.

Alexander Vorobyov, aide to Kremlin official, charged in Russia with high treason https://t.co/h0dnADQkJy pic.twitter.com/AuYwwZkjZE