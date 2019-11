Artur Zabielski: Polacy średnio wydadzą 2 tys. na święta

Tylko 1 proc. Polaków planuje zadłużyć się na święta

W tym roku święta będą sfinansowane z tego, co ludzie mają, bez szaleństw - mówi Artur Zabielski, członek zarządu Providenta.

Ile Polacy wydadzą na nadchodzące święta wg „Barometru Providenta”?

Średnio troszkę poniżej 2 tys. zł. Mężczyźni są lekko bardziej rozrzutni, planują wyższe kwoty. Kobiety wydadzą bliżej 1,5 tys. zł.

W święta nie ograniczamy się z wydatkami?

W tym roku święta będą sfinansowane z tego, co ludzie mają, bez szaleństw. Jednak święta nie będą tak oszczędne, jak w poprzednich latach. 40 proc. klientów będzie wybierać tańsze produkty, ale i tak kupią, to co zamierzają.

Powszechnie wręczamy prezenty?

Święty Mikołaj będzie bardzo zajęty. 80 proc. respondentów deklaruje, że będzie kupowało prezenty.

Polacy się zadłużają w szale przedświątecznych zakupów?

Tylko 1 proc. planuje się zadłużyć, u rodziny lub w instytucjach pożyczkowych.

Jak Polacy traktują firmy pożyczkowe?

Od jakiegoś czasu instytucje pożyczkowe zostały objęte nadzorem KNF [w zakresie rejestru instytucji pożyczkowych – przyp. red.]. Jeszcze kiedyś udało się zauważyć działania nie do końca proklienckie. Teraz jest to coraz rzadsze.

Banki zaczynają oferować niższe kwoty kredytów. Czym firmy pożyczkowe różnią się od banków?

W zakresie niskich kwot, firmy pożyczkowe mają często lepszą ofertę niż banki. Banki bardziej interesują duże kwoty.

Pożyczanie w firmach pożyczkowych jest bezpieczne?

Zależy w jakiej firmie. Jeśli jest to duża firma z reputacją, jest równie bezpiecznie jak w banku. Firmy sprawdzają wiarygodność klienta. Provident jest stawiany za wzór dla banków, jeśli chodzi o sposób obchodzenia się z klientami w razie reklamacji.

Od 2016 r. działa ustawa antylichwiarska. Jaki miała wpływ na rynek?

Ta ustawa mocno uderzyła w rynek. W tym roku zamknęło się 20 firm pożyczkowych. Rentowność i sprzedaż bardzo się ograniczyła.

O ile rynek się skurczył?

Banki i kredyty konsumpcyjne poszły do góry 8 proc. Firmy pożyczkowe spadły – 4,7 proc.

Są jakieś plusy ustawy?

Każda regulacja jest dobra. Cieszymy się, że jest ta regulacja i możemy rynek cywilizować. Chociażby same rejestry instytucji pożyczkowych przy KNF są bardzo dobre, bo wprowadzają równe zasady rynkowe.

Notował Grzegorz Balawender

Program powstał we współpracy z Provident Polska.