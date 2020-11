Małe przyjemności, czyli zajadanie pandemii

W czasie niedawnego Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu firma GfK pokazała wyniki badania „Towary pożądania a epidemia Covid-19", przygotowanego specjalnie na potrzeby Forum. – W pierwszej fazie kryzysu, w marcu i w kwietniu, mieliśmy do czynienia z falą paniki. Kupowaliśmy podstawowe produkty: mąkę, ryż, makarony, a także papier toaletowy, mydło i inne artykuły higieniczne. Niektórych z nich zaczęło brakować w sklepach – mówiła w czasie prezentacji wyników Ewa Sech, dyrektor działu badań specjalnych w GfK.

Wkrótce po tym, jak zostaliśmy zamknięci w domach, zaczęliśmy sobie jednak częściej sprawiać, jak to określiła GfK, małe przyjemności. Znacząco, bo o 40–60 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, wzrosły więc nasze wydatki na czekoladę w tabliczkach. Podobnie było w wielu innych krajach europejskich: w Niemczech, we Włoszech czy w Belgii. Pobłażaliśmy sobie także w przypadku wina. Skala wzrostu wydatków na tę kategorię produktów była podobna jak w przypadku czekolady, z tym że u nas po początkowym okresie pandemii wzrost był niższy i sięgnął 20 proc. Mocno zwiększyły się wydatki na słodkie i słone przekąski. Mniejszym niż zwykle powodzeniem, i u nas, i w innych krajach, cieszyło się natomiast wino musujące.