Niespodziewany efekt pandemii: nadmiar ziaren kawy

W marcu globalny eksport ziaren kawy zmalał o 3,7 proc. do 11,06 mln worków z 11,49 mln rok wcześniej, a dostawy w ciągu ostatnich 6 miesięcy były mniejsze o 3,9 proc. i wyniosły 61,96 mln worków w porównaniu z 64,5 mln przed rokiem. W ciągu 12 miesięcy do marca 2020 eksport arabiki zwiększył się do 82,09 mln worków z 70,9 mln, a robusty do 47,76 mln z 45,35 mln, choć w marcu zmalał o 5,8 proc do 6,68 mln worków (arabika) i o 0,4 proc,. do 4,38 mln (robusta)