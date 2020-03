Producenci żywności dają radę

Mimo znikających z półek produktów o polskie zapasy żywności powinniśmy być spokojni. Surowce są, póki co są też pracownicy. A to właśnie ich ewentualna kwarantanna oraz trudności z transportem surowców i produktów do sklepów są dziś głównymi zmartwieniami sektora. Do tego dochodzi galopująca inflacja żywności, której ceny skoczyły w lutym o 7,5 proc. w skali roku.

Polski potencjał produkcji jest niezagrożony sam w sobie zarówno po stronie rolnictwa, jak i przetwórców. Większości surowców rolnych produkujemy tak dużo, że konieczny jest eksport, jeśli wzrośnie popyt w kraju, po prostu spadnie wysyłka żywności za granicę. Ale zakłócenia transportu mogą utrudnić wykorzystanie potencjału produkcyjnego. – Jeśli wystąpią zakłócenia w transporcie produktów lub logistyce, to do zakładów dojedzie mniej surowca i nie będą one w stanie wyprodukować tyle, ile pozwalają im moce produkcyjne. To będzie generowało również problemy na kolejnych etapach łańcucha produkcji i dystrybucji żywności – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynków rolnych banku Santander. Koronawirus może drastycznie zmienić popyt na żywność, ale inflacja nie zwolni, uważa Sonia Buchholtz, analityk Lewiatana. W marcu drastycznie zmieniły się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, co przekłada się na dynamikę cen koszyka. – Na wiele kategorii popyt właściwie wygasł: konsumenci, ograniczając ekspozycję na koronawirusa, zostają w domu, a przez to nie nabywają np. alkoholu na prezent, kukurydzy w kinach, lunchów w restauracjach. W części ten popyt się nie realizuje, ale w części zastępuje go popyt na podstawowe produkty żywnościowe. Dlatego o ile inflacja powinna spadać w kolejnych miesiącach, o tyle nie ma co liczyć na spadki cen żywności – mówi Buchholtz.