Wielka Brytania racjonuje pomidory w puszkach. Przez panikę zakupową

Puszkowane pomidory okazały się absolutnym hitem brytyjskich zakupów robionych w celu sporządzenia zapasów na czas narodowej kwarantanny. Brytyjczycy co prawda kupują obecnie wszystko, co jest w puszce, ale nawet puszkowana fasolka czy zupy w puszkach nie dały rady pomidorom. Sprzedaż tego produktu wzrosła o 30 procent i grozi to wyczerpaniem zapasów z zeszłorocznych zbiorów.

Czytaj także: Amazon wchodzi do Wielkiej Brytanii z ultraszybkimi dostawami żywności

Niektórzy dostawcy puszkowanych pomidorów z Włoch (włoskie pomidory w puszkach to trzy czwarte brytyjskiego rynku) rozpoczęli racjonowanie produktu sklepom. Potwierdził to David McDiarmid, dyrektor Princes Group, do której to firmy należy marka Napolina. Princes Group chce w ten sposób zabezpieczyć się przed wyczerpaniem zapasów, nim w czerwcu zacznie się nowy sezon.

- Jeżeli gorączka nie spadnie, to nie dotrwam do następnych zbiorów – powiedział, cytowany przez „The Guardian” Diego Pariotti, dyrektor ds. eksportu w Conserve Italia, do której należy marka Cirio.