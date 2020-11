Trump pogodził się z wygraną Bidena

Donald Trump napisał 60 tys. tweetów. Ale na żaden świat nie czekał z takim napięciem, jak na ten, który pojawił się we wtorek o pierwszej w nocy czasu warszawskiego. Prezydent poleca w nim administracji rozpocząć proces przekazania władzy Joe Bidenowi. Mimo wielu obaw amerykański mechanizm demokratyczny zadziałał.

Na tweet rynki finansowe zareagowały spokojnie: dolar lekko (o 0,25 proc.) osłabł do euro, zanotowano też niewielkie zwyżki na giełdach (indeks S&P zyskał niespełna 1 proc.). Inwestorzy patrzą już do przodu i choć podoba im się uniknięcie kryzysu politycznego, to przewidują mniej korzystną dla biznesu politykę Bidena niż Trumpa.