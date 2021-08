Joe Biden wzmacnia nacisk na Kubę

Przede wszystkim zaś rząd amerykański rozważa umożliwienie Kubańczykom dostępu do internetu. To kwestia zapalna na Kubie, bo w dniach poprzedzających wybuch protestów, w mediach społecznościowych pojawiły się apele o zorganizowanie antyrządowych demonstracji. Kubański rząd oskarża grupy ze Stanów o to, że za pomocą Twittera prowadziły kampanię antyrządową. W czasie protestów natomiast dostęp do internetu przez jakiś czas został odcięty na wyspie, choć władze nie przyznają się do tego. Wielu polityków amerykańskich, w tym np. gubernator Florydy Ron DeSantis sugerują, że Biały Dom powinien zadbać o to, aby mieszkańcy Kuby mieli stały i pewny dostęp do internetu, np. przez zainstalowanie u wybrzeży tej wyspy balonów z routerami wi-fi.