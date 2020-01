Impeachment Trumpa: Afera pogrąża Kijów

Z opublikowanego 390-stonicowego dokumentu wynika, że gdy przyjeżdżał do Kijowa w kwietniu ub.r., szef MSW Arsen Awakow (jest jedynym ministrem, który zachował stanowisko po zmianie władzy w Kijowie w ubiegłym roku) podstawiał mu nawet osobistą ochronę. Najbardziej zabłysnął jednak były prokurator generalny Łucenko. 14 maja 2019 Parnas podesłał Łucence link do artykułu w Bloombergu o tym, że deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej Serhij Leszczenko oskarżył Łucenkę o zawiązanie spisku przeciwko Joe Bidenowi, głównemu konkurentowi Trumpa w wyborach prezydenckich. Chodzi o jego syna Huntera Bidena, który zasiadał w zarządzie ukraińskiej spółki paliwowej Burisma.

„Gdy się uspokoisz, zadzwoń. Czekam na twój telefon" – napisał Parnas do Łucenki. „Jestem spokojny jak członek po stosunku" – odpowiedział prokurator generalny Ukrainy. Niewiele fragmentów z ich korespondencji nadaje się do cytowania, ponieważ słownictwo Łucenki często przekracza granice przyzwoitości. Rozmawiają m.in. o alkoholu, ukraiński prokurator generalny doradza japońskie whisky „Hibiki", na które wielu jego rodaków musiałoby pracować przez miesiąc. Jest jednak coś, co może najbardziej interesować przeciwników amerykańskiego prezydenta.

W marcu 2019 roku zrozpaczony Łucenko napisał do Parnasa, że „ma wszystkiego dosyć" i że narzeka, że nie został „nawet zaproszony". Prawdopodobnie chodziło o zaproszenie do USA i spotkanie z Trumpem. „Nie dostałem spotkania. Mój pierwszy (chodzi o prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę – red.) nie dostał nic. Jestem gotów oszukać waszego konkurenta. Ale ty wymagasz więcej. Robimy wszystko dla was, a wy dopiero później odpowiadacie. To niesprawiedliwe" – pisze ówczesny główny prokurator. Używa słowa „wzuć konkurenta", które nie istnieje w słowniku języka rosyjskiego (rozmawiają wyłącznie po rosyjsku). Nawiązuje do słowa „obuć", które w słownictwie świata kryminalnego oznacza „oszukać". Tymczasem cytowana przez ukraińskie media rzeczniczka Łucen ki Łarisa Surgan nie chciała wytłumaczyć znaczenia użytego przez jej szefa słowa.