George W. Bush krytykuje Joe Bidena za wycofanie wojsk USA z Afganistanu

Prezydent Joe Biden zapowiedział w kwietniu, że siły amerykańskie wycofają się z Afganistanu do 11 września, czyli do 20. rocznicy zamachów terrorystycznych. Proces ten ma zostać formalnie zakończony do końca sierpnia.

W czwartek powiedział dziennikarzom, że nie zamierza skazywać kolejnego pokolenia Amerykanów na trwającą od dziesięcioleci wojnę i że ufa siłom afgańskim, że odeprą ataki talibów.

- Nie pojechaliśmy do Afganistanu, by budować naród. To prawo i odpowiedzialność samych Afgańczyków, by decydować o swojej przyszłości i o tym, jak chcą rządzić swoim krajem - wyjaśnił.

Talibowie twierdzą, że kontrolują 85 procent kraju - liczba ta nie może być niezależnie zweryfikowana i jest kwestionowana przez afgańskie władze.