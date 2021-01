Demokraci złożą wniosek o impeachment Trumpa

Pod nowym wnioskiem podpisało się 180 kongresmenów. Ma on zostać przedłożony w poniedziałek. We wstępnym projekcie aktu - jak podało CNN - oskarża się Trumpa o "podżeganie do powstania".



Działania Demokratów są reakcją na zamieszki, do których doszło w środę w Kongresie. Do budynku Kapitolu wdarli się zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa.

Zaprzysiężenie Joe Bidena na nowego prezydenta USA zaplanowano na 20 stycznia. Kongres certyfikował już wyniki listopadowych wyborów. Donald Trump zapowiedział, że skoncentruje się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy.

Według nieoficjalnych wiadomości do głosowania nad wnioskiem powinno dojść jeszcze przed 15 stycznia.