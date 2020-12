Koronawirus. Joe Biden zapowiada apel o "100 dni noszenia masek"

Biden zapowiedział też, że będzie chciał współpracować z Anthonym Faucim, głównym amerykańskim epidemiologiem, dyrektorem Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Fauci miał już rozmawiać z Bidenem i jego współpracownikami, którzy mają zająć się walką z epidemią w USA.

- Poprosiłem go, by nadal pełnił tę samą rolę, jaką pełnił za kadencji kilku poprzednich prezydentów USA i poprosiłem go, aby był moim głównym doradcą ds. medycznych oraz częścią mojego zespołu ds. walki z COVID - oświadczył Biden.

Biden zapowiedział też, że zaszczepi się przeciwko COVID-19, jeśli Fauci oświadczy, że szczepienie takie jest bezpieczne. Dodał, że chętnie zaszczepi się publicznie.