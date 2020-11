Wybory w USA. Polityk PiS mówi, że wygrana Bidena mogłaby być "powrotem do fochów"

- Kontynuacja tej prezydentury byłaby korzystna. W przypadku (wygranej Joe) Bidena może być powrót do jakichś fochów, jak to było za czasów (Baracka) Obamy, nie jest to nam potrzebne - dodał.

- Albo ulega jakimś fake newsom. To są te znaki zapytania czy on realizowałby to wszystko, co realizował Donald Trump - dodał.

Waszczykowski nie godził się też na tezę, że Trump w NATO rozgrywa Polskę i Niemcy mówiąc o przerzucaniu żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski.

- Trump wypomina Niemcom że domagają się parasola ochronnego USA, natomiast sami to zagrożenie generują, wzmacniają. Nie rozgrywa Polski i Niemiec tylko stawia na wiarygodnego sojusznika - podkreślił.

- Mówienie, że Trump coś rozgrywa to fałszywa narracja. Chce realizować interesy bezpieczeństwa tak jak my je postrzegamy. Chcielibyśmy wiarygodnego sojusznika w Białym Domu - stwierdził również Waszczykowski.