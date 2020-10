Trump: Wygląda na to, że jestem odporny na koronawirusa

W rozmowie z Fox News amerykański przywódca został zapytany, czy według lekarzy jest już wolny od wirusa SARS-CoV-2. - Tak, ale powiem więcej - wygląda na to, że jestem odporny - odparł Trump dodając, że może już wyjść do ludzi, co i tak zamierzał.

- Prezydent jest w bardzo dobrej formie, by stanąć do walki - zapewnił. - Pokonałem tego okropnego chińskiego wirusa - stwierdził ubiegający się o reelekcję Donald Trump zaznaczając, że pozytywnie przeszedł "najwyższy test" i że jest w świetnej formie. - Czuję się fantastycznie, naprawdę dobrze - zadeklarował.

Fox News zauważa, że jak dotąd nie było potwierdzenia, że wynik testu na koronawirusa dał u prezydenta wynik negatywny.