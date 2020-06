Sondaż: Amerykanie coraz gorzej oceniają walkę Trumpa z epidemią

W ostatnich dniach, w związku z łagodzeniem obostrzeń w USA, liczba wykrywanych w tym kraju w ciągu doby zakażeń znów rośnie.

Trump - mimo ostrzeżeń epidemiologów zorganizował też inaugurujący jego kampanię prezydencką wiec na stadionie w Tulsie (Oklahoma).

W czasie wiecu Trump mówił m.in. że zwracał się do przedstawicieli ochrony zdrowia by zmniejszyć liczbę testów ze względu na zaniepokojenie opinii publicznej rosnącą liczbą wykrywanych zakażeń w związku z coraz większą liczbą przeprowadzanych testów. Trump mówił, że potencjał kraju jeśli chodzi o liczbę przeprowadzanych testów to "broń obosieczna".

We wtorek przedstawiciele amerykańskiej administracji zapewniali, że Trump w rzeczywistości nie prosił o zmniejszenie liczby testów.

Ankietowani odpowiadali też na pytanie czy chcieliby, aby John Bolton, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji Trumpa, zeznawał pod przysięgą na temat swojej pracy w Białym Domu. Złożenia takiego zeznania przez Trumpa chce 58 proc. Amerykanów - 81 proc. wyborców Partii Demokratycznej i 37 proc. wyborców Partii Republikańskiej.

Bolton w swojej książki zarzucał Trumpowi m.in. że ten prosił prezydenta Chin, Xi Jinpinga o pomoc w wywalczeniu reelekcji.

Sam Bolton, w ubiegłym roku, nie zgodził się na złożenie zeznań pod przysięgą w czasie śledztwa prowadzonego przez Izbę Reprezentantów ws. impeachmentu prezydenta.

41 proc. ankietowanych chciałoby, aby Kongres wszczął kolejne postępowanie ws. impeachmentu Trumpa. 39 proc. jest przeciw, 20 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1115 dorosłych Amerykanów - margines błędu wynosi trzy punkty procentowe.