Były doradca Trumpa wydaje wspomnienia, Trump grozi

Trump powiedział dziennikarzom, ze Bolton wie, iż w jego książce znajdują się informacje niejawne, a ponadto książka nie przeszła procesu "oczyszczenia", który wymagany jest w przypadku publikacji urzędnika, mającego dostęp do informacji wrażliwych.

- Uznam każdą rozmowę ze mną, jako z prezydentem, za ściśle tajną. To oznacza, że jeśli napisze książkę i jeśli książka się ukaże, wówczas (Bolton) złamie prawo - powiedział Trump.

- To się nazywa odpowiedzialność karna. To duża rzecz - dodał prezydent.

Trump zwolnił Boltona we wrześniu 2019 roku, po 519 dniach przez które Bolton zajmował stanowisko doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego.

23 czerwca na rynku ma ukazać się książka Boltona "The Room Where It Happened: A White House Memoir" opisująca jego współpracę z Trumpem w Białym Domu.

Wydawca książki, Simon and Schuster, zapowiedział, że książka pokaże szczegóły "niespójnego, rozproszonego procesu decyzyjnego" w administracji Trumpa.

"Donald Trump nie chce, abyś czytał tę książkę" - tak reklamuje wspomnienia Boltona wydawnictwo.