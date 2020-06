Trump: Wezwijcie Gwardię Narodową. Przejmijcie kontrolę nad ulicami

Donald Trump uważa, że pojawienie się Gwardii Narodowej na ulicach amerykańskich miast ma być rozwiązaniem dla trwających protestów.

Demonstracje związane ze śmiercią George'a Floyda, czarnoskórego mężczyzny, który został uduszony przez policjanta z Minneapolis.

- Sugeruję niektórym z tych gubernatorów, którzy są zbyt dumni...Nie bądźcie dumni. Zróbcie to - powiedział Trump przed Białym Domem.

- Musicie przejąć kontrolę nad ulicami. Nie możecie pozwolić, by dochodziło do tego, co obecnie obserwujemy.