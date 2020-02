Korwin-Mikke o Sandersie: Komunista powalczy o prezydenturę USA?

Określający się mianem demokratycznego socjalisty senator z Vermont zajął drugie miejsce w prawyborach w Iowa (z bardzo małą stratą do zwycięzcy), a także wygrał prawybory w New Hampshire i Nevadzie. Obecnie jest uważany za faworyta do uzyskania nominacji prezydenckiej od Partii Demokratycznej.

Korwin-Mikke pisząc o wyniku Sandersa w Nevadzie zwraca też uwagę na "10 proc. głosów oddanych na tow(arzyszkę) Elżbietę Warren", która - jak dodaje - jest "tylko trochę mniej radykalna od senatora Sandersa".

Poseł Konfederacji ostrzega, że program Sandersa - jeśli chodzi o gospodarkę - doprowadziłby do "kompletnej ruiny". Wskazuje przy tym postulowane przez senatora z Vermont wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie 15 dolarów za godzinę, przyjęcie tzw. Zielonego Nowego Ładu, program budowy mieszkań przez państwo, wsparcie rządu dla związków zawodowych, bezpłatne studia i anulowanie zadłużenia tych, co wzięli pożyczki na studia, podwyżki dla nauczycieli oraz ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich.

Korwin-Mikke ostrzega, że po wygraniu wyborów prezydenckich Sanders nie zapomni o tych wszystkich obietnicach lecz je wprowadzi. "A gdy doprowadzi to do katastrofy, zacznie działać jak Trocki albo Pol-pot: mordując przeciwników Jedynie Słusznego Systemu" - dodaje.

Na koniec Korwin-Mikke stwierdza, że "na szczęście Donald Trump jest jeszcze lepszym krzykaczem wiecowym. I Królem Twittera...".