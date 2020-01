Impeachment Donalda Trumpa. Senat zdecydował ws. wezwania świadków

Dwoje Republikanów - Mitt Romney i Susan Collins - zagłosowało tak jak senacka mniejszość z Partii Demokratycznej.

W czasie piątkowej debaty Demokraci przekonywali, że jeśli proces ma być uczciwy, na co prezydent i naród zasługują, wezwanie świadków, w tym byłego bliskiego współpracownika Trumpa, Johna Boltona, jest niezbędne. Republikanie odpierali te argumenty podnosząc, że dowody przeciw prezydentowi miały być miażdżące, a senatorowie mieli w czasie procesu okazję zapoznać się ze stanowiskami przedstawionymi przez wielu świadków.

We wtorek Trump ma wygłosić przed Kongresem orędzie o stanie państwa. Demokraci chcieli przedłużyć proces co najmniej do środy, Republikanie sprzeciwiali się temu.

Chuck Schumer (Demokraci) uznał wynik piątkowego głosowania za "wielką tragedię". - Ameryka zapamięta ten dzień, niestety, kiedy Senat nie stanął na wysokości ciążącej na nim odpowiedzialności i kiedy odwrócił się od prawdy - powiedział.

Większość senacka uznała, że słowa wielu świadków i 28 tys. stron dokumentów, które już zostały włączone do dowodów, wystarczają, by ocenić oskarżenia menadżerów impeachmentu (oskarżycieli - red.) i zakończyć proces - powiedział lider Republikanów w Senacie Mitch McDonnell.



- Nie ma potrzeby, by Senat ponownie otwierał dochodzenie, które większość z Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów postanowiła zakończyć - dodał podkreślając, że oskarżenie wielokrotnie przekonywało, że dowody w sprawie są bezdyskusyjne i przeważające. McDonnell zwrócił uwagę, że nigdy w historii Senat nie przerwał procesu impeachmentu, by wzywać dodatkowych świadków. - Nie mamy zamiaru ustanawiać precedensu, tym bardziej dla osób, których Izba Reprezentantów nie wzywała na świadków - oświadczył.



Mitch McDonnell poinformował, że teraz senatorowie oraz strony procesu ustalą następne kroki, "gdy przygotowujemy się do zakończenia procesu w nadchodzących dniach".

Wynik głosowania oznacza, że wkrótce należy się spodziewać ostatecznego głosowania w sprawie wyniku procesu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest uniewinnienie Donalda Trumpa od zarzutów przedstawionych w dwóch artykułach impeachmentu przez Senat, w którym Republikanie mają większość.