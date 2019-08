Donald Trump publikuje na swoim profilu wpis ambasady w Warszawie

Wpis amerykańskiej ambasady jest cytatem z wypowiedzi Georgette Mosbacher. Ambasador USA w Polsce powiedziała, że "w przeciwieństwie do Niemiec, Polska wypełnia zobowiązanie do wydatkowania 2% PKB na rzecz NATO. Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech".

.@USAmbPoland: “Poland meets its 2% of GDP spending obligation towards NATO. Germany does not. We would welcome American troops in Germany to come to Poland.” https://t.co/kUfedr176p