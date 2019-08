Trump: Lewicowe ekstremistki przewodzą Partii Demokratycznej AFP

Donald Trump w czasie wiecu w Ohio po raz kolejny zaatakował cztery demokratyczne kongresmenki, znane jako "The Squad". Przed kilkoma tygodniami Trump, we wpisie dotyczącym krytykujących go kongresmenek mających imigranckie korzenie napisał, że "powinny wrócić do swoich zepsutych, przeżartych przestępczością krajów" i naprawić je, zanim zaczną naprawiać Amerykę.