"Niechciana Ivanka". Internet reaguje na niezręczną rozmowę podczas szczytu G20

Niezręcznie wyglądająca rozmowa wywołała debatę na temat roli najstarszej córki prezydenta Donalda Trumpa oraz tego, dlaczego pojawiła się na szczycie G20 w Osace. Na nagraniu widać, jak Ivanka Trump próbuje przerwać wypowiedzi światowych przywódców, na co oni reagują odwracając wzrok.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ