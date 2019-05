Zwolennicy Trumpa budują prywatny mur na granicy z Meksykiem

Grupa zwolenników Donalda Trumpa rozpoczęła budowę pierwszego prywatnego muru na granicy USA z Meksykiem. Środki na jego budowę pozyskano w internecie, na platformie crowdfundingowej - informuje BBC.

Weteran armii USA, Brain Kolfage, umieścił w internecie zdjęcie, na którym widać stalowe ogrodzenie stawiane w stanie Nowy Meksyk.

Poniżej dalsza część artykułu

Kolfage poinformował, że zebrał ponad 22 mln dolarów w formie dotacji od internetowych darczyńców w ubiegłym roku.

Weteran Sił Powietrznych USA zaczął zbierać środki, po tym jak Kongres odmówił przyznania Donaldowi Trumpowi środków na spełnienie jego wyborczej obietnicy.

"Piszemy historię! To pierwszy międzynarodowy mur graniczny zbudowany za środki z crowdfundingu!" - napisał Kolfage na Twitterze.

Mur budowany jest przez organizację nonprofit WeBuildtheWall Inc, stworzoną przez Kolfage po tym jak na portalu GoFundMe zorganizował on zbiórkę pieniędzy na mur pod hasłem "My, naród zapłacimy za mur".

Z organizacją WeBuildtheWall Inc związany jest były strateg Donalda Trumpa w Białym Domu, Steve Bannon.

Bannon w rozmowie z CNN poinformował, że prywatny mur połączy dwa istniejące już fragmenty ogrodzenia na granicy z Meksykiem. Koszt budowy ma wynieść 8 mln dolarów.

Mur powstaje na ziemi należącej do Jeffa Allena, 56-letniego zwolennika Trumpa z Sunland Park w Nowym Meksyku.

- To jest sposób, w jaki Amerykanie mówią "Kongresie, jesteś bezwartościowy, będziemy z tobą walczyć. Zbudujemy mur sami - podkreśla Allen.

- To nie jest Europa. To jest Ameryka. My chronimy naszych granic - dodaje.

Allen zapewnia, że nie nienawidzi imigrantów - jak mówi ożenił się z Meksykanką, a jego córka przyszła na świat w meksykańskim Ciudad Juarez. - Nie chodzi o rasizm. Chodzi o ochronę i Amerykę mającą bezpieczne granice - dodaje.

Firma WeBuildtheWall zapewnia, że dopiero zaczyna swoją misję zabezpieczania południowej granicy USA.