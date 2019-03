Były szef sztabu wyborczego Trumpa skazany po raz drugi

Sąd w Waszyngtonie skazał Paula Manaforta, byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, na dodatkowe 43 miesiące więzienia, m.in. za utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości.

Kilka dni temu 69-letni obecnie Manafort został skazały na 47 miesięcy więzienia w osobnej sprawie - za przestępstwa podatkowe i oszustwa finansowe.

Proces Manaforta był bezpośrednim skutkiem tak zwanego rosyjskiego śledztwa prowadzonego przez prokuratora Roberta Muellera.

Paul Manafort był konsultantem politycznym, który pracował między innymi dla prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Za swoją działalność otrzymał miliony dolarów, które ukrył na zagranicznych kontach. Od marca do sierpnia 2016 roku kierował kampanią wyborczą Donalda Trumpa.

Manafort był głównym podejrzanym w śledztwie, które ma na celu jest ujawnienie związków sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Nie poszedł na współpracę z prokuratorem Robertem Muellerem i postawiono mu szereg poważnych zarzutów.

W środę Manafort przeprosił w sądzie za swoje działania. - Przepraszam za to, co zrobiłem i za wszystkie działania, które doprowadziły nas dzisiaj do tego miejsca - powiedział, przemawiając z wózka inwalidzkiego.

Sędzia Amy Berman Jackson skazała Manafort na łącznie 73 miesiące, z których 30 jest liczone równolegle z wyrokiem z zeszłego tygodnia.

Żadne zarzuty, stawiane Manafortowi, nie dotyczą zarzutów o spisek z Rosją. Donald Trump zawsze zaprzeczał oskarżeniu, opisując śledztwo jako "polowanie na czarownice".