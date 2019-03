Trump sugeruje, że fiasko szczytu z Kimem to wina Demokratów

"Dla Demokratów publiczne przesłuchanie skazanego kłamcy i oszusta, w czasie gdy trwał bardzo ważny Szczyt Nuklearny z Koreą Północną, to nowe dno w amerykańskiej polityce, które mogło przyczynić się do 'odejścia' (obu stron od stołu - red.)" - napisał na Twitterze Trump.

"Takie coś nigdy nie wydarzyło się, gdy prezydent był poza krajem. Wstyd!" - dodał amerykański prezydent.

For the Democrats to interview in open hearings a convicted liar & fraudster, at the same time as the very important Nuclear Summit with North Korea, is perhaps a new low in American politics and may have contributed to the “walk.” Never done when a president is overseas. Shame!