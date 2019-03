Sondaż: Trump popełniał przestępstwa zanim został prezydentem

Dwie trzecie ankietowanych uważa, że Donald Trump dopuścił się przestępstw zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Sondaż przeprowadził uniwersytet Quinnipiac. 64% osób stwierdziło, że Trump popełnił przestępstwa przed objęciem urzędu prezydenta, a prawie połowa wyborców - 45% - uważa, że dopuścił się przestępstw podczas pełnienia tej funkcji.

Badanie przeprowadzono po zeznaniach byłego prawnika prezydenta. Michael Cohen nazwał prezydenta „rasistą", „oszustem" i „krętaczem".

Zeznania te co prawda nie zawierały nowych informacji, a republikanie podważają ich wiarygodność (bo w końcu Cohen sam przyznał się do kłamstw, za co idzie na trzy lata do więzienia), ale mogą nadać tempa prowadzonym postępowaniom śledczym, bo będą miały znaczenie dla Roberta Muellera i innych prokuratorów nadzorujących dochodzenia wokół prezydenta.

Według sondażu 73% osób twierdzi, że płacenie za ukrywanie negatywnej historii o kandydacie na prezydenta bez ujawniania tej informacji jest nieetyczne. 40 % stwierdziło, że czyn ten był nielegalny.

W bezpośredniej konfrontacji więcej Amerykanów wierzy Cohenowi - 50 proc. 35 proc. wskazało na prezydenta.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-4 marca na grupie 1120 wyborców.