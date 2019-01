Kolejna Demokratka rzuca wyzwanie Trumpowi

Harris została senatorem w 2016 roku. Wcześniej przez dwie kadencje była stanowym prokuratorem generalnym.

Jeszcze dwa tygodnie temu 54-letnia Harris mówiła, że nie jest gotowa, by ogłosić decyzję w sprawie startu w wyborach. W tym czasie chęć startu w organizowanych przez Partię Demokratyczną prawyborach, które wyłonią kandydata na prezydenta, ogłosiły senator Kirsten Gillibrand, kongresmenka Tulsi Gabbard oraz były sekretarz ds. budownictwa i rozwoju Julian Castro.

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p